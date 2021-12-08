1. Для удаления грязи и пятен с поверхности рам прекрасно подойдет раствор стирального порошка или мыла. Для чистки лучше не использовать средства, в которых содержатся растворители и абразивные материалы, они могут повредить пластик, сделать его шершавым.







2. Постарайтесь не допускать ударов по профилю, также проследите, чтобы поверхность пластика не церапалась.







3. Средства для ухода за пластиковыми окнами следует приобретать в специализированных магазинах. Желательно использовать чистящие средства в жидком виде. Наносить на рамы их надо мягкой льняной тканью и оставлять так до полного высыхания, после чего протереть салфеткой.







4. В случае если рама окна стала блеклой, лучше вызвать специалиста, он поможет решить эту проблему.







5. Для улучшения герметичности окон лучшего всего использовать резиновые уплотнители. Изготовленные из самых современных материалов, они, к сожалению, всё равно подвержены износу. Чтобы продлить срок эксплуатации таких уплотнителей, необходимо в течение первых лет эксплуатации протирать их специальными средствами, используя хорошо впитывающую ткань. Таким образом уплотнители надолго сохранят эластичность и будут еще долго задерживать сквозняки и ливни.







6. Фурнитура пластиковых окон также требует ухода за собой. Желательно не реже чем раз в полгода смазывать все движущиеся части машинным маслом, не содержащим кислот и смол. Помните — средства, использующиеся для ухода за фурнитурой, не должны разрушать защиту от коррозии.







7. Водоотводящие каналы, выполняющие функции вывода наружу влаги, скапливающейся внутри окна, необходимо время от времени очищать от грязи, чтобы они не забивались. Для доступа к ним вам надо открыть створку.







8. Операции с запорной ручкой следует проводить только при закрытой створке, иначе она начнёт разбалтываться. Однако если эта неприятность все же случилось, ее достаточно просто устранить. Приподнимите находящуюся под запорной ручкой декоративную планку, поверните её в горизонтальное положение и как следует затяните винты.







9. Пластиковые окна, как известно, отличаются повышенной герметичностью. При всех своих плюсах это свойство обладает одни недостатком — в закрытом состоянии ПВХ-окна практически не пропускают воздух. Следовательно, в помещении постоянно накапливается влага, особенно это касается, например, кухни. Эта влага конденсируется на холодных участках наружных конструкций. Чтобы такого не происходило необходимо снижать влажность внутри помещения. Сделать это можно либо путём регулярного проветривания (несколько минут, 3–4 раза в день), либо установкой кондиционеров. Также желательно проветривать помещения во время стирки, купания, готовки пищи и т. п. Влажность в помещениях должна быть не более 55%. В процессе проектирования конструкций следует особенно обратить внимание на некоторые моменты: тепловой поток от радиаторов отопления должен иметь доступ к окну; обратите внимание на то, чтобы жалюзи или шторы также не перекрывали доступ теплого воздуха к вашим пластиковым окнам.



